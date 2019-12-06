Только в отголосках прошлого: Как украинский язык исчезает из Донецка (Фото)

«ДНР» собирается ограничить использование украинского языка. «Глава ДНР» Денис Пушилин предложил внести поправки в «конституцию», определив русский язык единственным «государственным»: в настоящее время этот «статус» распространяется и на украинский. В Донецке сейчас украинский язык существует только в отголосках прошлого, передает «Радио Свобода».

Так, в центральной части города еще можно увидеть несколько украинских табличек с названиями улиц, а также дорожные указатели на украинском и английском языках, установленные в Донецке специально к футбольному чемпионату Евро-2012. «Власти» долго не уделяли этому внимания, однако в последние несколько лет все же решили «навести порядок» и перевести все адресные надписи на русский.

Указатели в Донецке. Декабрь 2019 года. Фото: «Радио свобода»

В остальном, в городе не встретить украинских вывесок, объявлений или газет. Язык торговли, рекламы, искусства и официальной документации – русский. С началом войны из города выехали многие торговые сети, супермаркеты, национальные банки и компании. В оставленные помещения «заселились» новые хозяева, успев открыть заведения с местными названиями.

В Донецке до последнего, а именно до декабря 2015 года, продолжала работать кофейня «Львівська майстерня шоколаду», где обслуживание клиентов и меню было на украинском. Теперь в захваченном здании расположилось местное кафе «Caramelle».

Здесь была «Львівська майстерня шоколаду» в Донецке

Не слышно в городе украинской речи и песен. Как бы не старалась местная пропаганда заявить о равных правах и возможностях для двух «государственных языков», украинский вместе с культурой игнорируется на массовых и официальных мероприятиях. С одной стороны, он преподносится как часть «враждебной идеологии», а с другой – присутствие его в «конституции» выглядит как снисхождение к украиноязычному населению.

«Глава ДНР» Денис Пушилин 2 декабря предложил установить русский язык единственным «государственным», пояснив это «интенсивной интеграцией "ДНР" с Россией». Также, был внесен «законопроект» с изменениями в определении языка образования – его собираются сделать русским. Кроме того, предлагается изучать украинский язык в школах лишь факультативно.

Все школы в «Л-ДНР» уже переведены на русский язык преподавания общеобразовательных предметов. Украинским учреждениям и классам дали «переходный период» на пару лет, после чего классы с профилем «украинская филология» закрылись, и заведения перешли на российские программы обучения с соответствующими учебниками.

Украинский язык, как предмет, преподают в школах раз в неделю или раз в 2 недели. На экзамены этот предмет не вынесен. Причем, на одной неделе дети учат украинский язык, на следующей – отводится 1 час на украинскую литературу. Поскольку количество часов свели до минимума, педагоги ускоренно проходят курсы переквалификации в русских филологов или учителей младших классов.

В то же время, родителей учеников на неподконтрольном Донбассе готовят к «отмене обязательного изучения украинского языка» и советуют подумать, будет ли их ребенок заниматься предметом факультативно.

Вопреки заявлениям пропагандистских «СМИ», желание избавиться от языка с «националистическими идеями и антироссийской риторикой» исходит именно от представителей незаконных вооруженных формирований, а не от родителей школьников.