По обе стороны линии фронта: Основные события Донбасса в ноябре-2019

«Донецкие новости» подводят итоги последнего месяца осени. Представляем основные события ноября как подконтрольного Донбасса, так и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Разведение сил и средств. Безусловно, важным событием ноября стало разведение войск в трех населенных пунктах, которые находятся на линии разграничения.

Напомним, что решение о разведение сил в районе Станицы Луганской, Золотого (Луганская обл.) и Петровского (Донецкая обл.) вызвало бурю эмоций в украинском политикуме. И, если, в Станице Луганской отвод войск прошел без эксцессов еще в октябре, то в Золотом, казалось, что ситуация может выйти из-под контроля.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий даже поставил «ультиматум» президенту Владимиру Зеленского и заявил, что ветераны АТО и бывшие воины добробатов ни при каких обстоятельствах не оставят Золотое. Но 1 ноября большинство активистов-добровольцев мирно покинули населенный пункт. В этот же день завершили процесс отвода, как незаконные вооруженные формирования «ЛНР», так и подразделения ВСУ. И даже несмотря на явную провокацию в виде посещения Золотого депутатом Госдумы России Алексеем Журавлевым, разведение войск было верифицировано ОБСЕ.

Из-за обстрелов на несколько дней был отложен отвод войск в районе села Петровское в Донецкой области. Однако в итоге он прошел спокойнее всего. Сказался тот факт, что в данном случае оставлять населенный пункт были вынуждены не силы ООС, а НВФ «ДНР». В итоге, 9 ноября в Петровском и Богдановке произошло зеркальное разведение сил на 1 километр от линии разграничения.

Отвод войск на трех участках имел не столько военное — сколько политическое значение. Таким образом было устранено последнее препятствие к саммиту «Нормандской четверки» в Париже, который пройдет 9 декабря.

Строительство моста. В ноябре завершилось строительство в Станице Луганской нового пешеходного моста через реку Северский Донец, который соединяет неподконтрольную и подконтрольную части Луганщины. С 2014 года на единственном в области КПВВ люди были вынуждены переходить линию разграничения, рискуя здоровьем, через остатки взорванного НВФ «ЛНР» прежнего автомобильного моста. И вот 20 ноября, на несколько дней раньше срока, был торжественно сдан в эксплуатацию новый мост. Правда, и сейчас он остается пешим. На его открытие прибыл сам президент Владимир Зеленский. Как отметил глава государства, по новому мосту «танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать "скорая", можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую».

Не обошлось и без курьезов. На мосту с украинской стороны стояла лавочка с навесом. Но видеокамера зафиксировала, что со стороны «ЛНР» пришли четверо мужчин и унесли лавочку на свою сторону. Как оказалось, сооружение не украли. Первоначально его установили на мосту со стороны «ЛНР», но забыли закрепить. И при сильном ветре лавку просто сдуло на подконтрольную территорию.

Однако по-прежнему нерешенной остается проблема автомобильного сообщения через линию разграничения в Луганской области. В районе города Золотое уже давно построен контрольный пункт въезда-выезда. И КПВВ «Золотое» даже работает – но в одностороннем порядке, с украинской стороны, т.к. «ЛНР» отказывается открывать свой контрольно-пропускной пункт (КПП). По состоянию на ноябрь через КПВВ «Золотое» Госпогранслужба Украины осуществляет лишь пропуск жителей города Золотое и близлежащих населенных пунктов.

Новый Порядок пересечения линии разграничения. 28 ноября вступил в силу новый Порядок пересечения линии разграничения. Он несколько упростил режим перехода граждан через украинские КПВВ Донбасса. Например, дети до 14 лет могут пересекать КПВВ не только по свидетельствам о рождении, но и по загранпаспорту. Самостоятельно без родителей могут проезжать дети в возрасте 14-16 лет, которые пересекают КПВВ с целью посещения учебных учреждений, в которых они обучаются. В Порядке официально закреплены условия пересечения линии разграничения лицами, которые из-за проживания в «Л-ДНР» не имеют украинских документов или имеют просроченные паспорта граждан Украины, либо их документы находятся в процессе оформления.

Теперь через украинские КПВВ можно перевозить любые товары, за исключением запрещенных или ограниченных. Если направляешься с подконтрольной Украине части Донбасса, то даже нет ограничений в весе и суммарной стоимости грузов, эти ограничения остались только для товаров, которые граждане везут из «Л-ДНР».

При этом эксперты в новом Порядке отметили ряд недостатков и странных моментов.

Смертельное ДТП. 12 ноября в районе КПП «Александровка» («ДНР») произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека и 12 получили травмы. В это утро был сильный туман. 44-летний водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz», двигаясь со стороны Донецка в направлении «республиканского», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где авто опрокинулось.

Смерть на КПВВ. По данным БФ «Право на защиту», в прошлом году при пересечении линии разграничения от сердечных заболеваний умерли 50 человек, а в этом году по состоянию на ноябрь – уже 34 человека. Также 16 ноября около КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина 1952 года рождения – он следовал из «ЛНР», перешел временный мост и в демилитаризованной зоне стоял в очереди на транспорт в сторону украинского КПВВ. На следующий день здесь же умер 77-летний мужчина – он прибыл из «ЛНР» в Станицу Луганскую, уже направлялся обратно, прошел проверку на украинском КПВВ, и далее в очереди на транспорт ему стало плохо (проблемы с сердцем). Очевидцы сообщали о смерти женщины 23 ноября на КПП «Александровка» («ДНР»).

ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ ДОНБАСС

В ноябре был рассекречен для общественности украинский разведчик, им оказался бывший «народный мэр» Горловки периода весны 2014 года Эдуард Матюха. Он 5 лет провел в «ДНР», занимая различные высокие административные должности в «республике». Благодаря этому у него был доступ к уникальной для Главного разведывательного управления Украины информации. Однако некоторые эксперты поставили под сомнение откровения разведчика.

28 ноября был утвержден бюджет Донецкой области на 2020 год, согласно прогнозам: на фоне роста уровня промышленного производства (+4%) на 20% вырастут поступления в местные бюджеты.

Ноябрь отличился серией сообщений о ложных минированиях объектов. Ночью 1 ноября в полицию был совершен анонимный звонок о «минировании» в Славянске здания городского совета. 11 ноября сообщили о бомбе в поезде «Бахмут-Львов». 14 ноября –«минировали» уже железнодорожный вокзал в Краматорске. 21 ноября – ложное минирование горрайонного суда в Бахмуте.

При этом в Славянске прошел суд над 15-летнем студентом техникума, который еще в декабре прошлого года на «102» сообщил о «минировании» торгового центра. Вердикт суда: парня передали под надзор бабушке, которая является его опекуном, и ограничили ему досуг сроком на 1 год.

Трагедия произошла в поселке Опытное, расположенном вблизи Донецкого аэропорта. 30 ноября в пожаре погибла местная жительница Мария Горпинич. По словам волонтера Евгения Каплина (который помогал бабе Маше), пожилая женщина «в своем доме сгорела, вероятно, заживо». Причиной пожара могла стать керосиновая лампа, т.к. в поселке 6-й год нет электричества, и жители используют свечи и керосиновые лампы для освещения жилищ. Пожарная машина не была допущена в поселок по соображениям безопасности.

Еще одна трагедия произошла в Константиновке – 61-летний мужчина (по предварительной версии) по личным причинам решил покончить с собой, 16 ноября он скончался в результате взрыва гранаты.

«ДНР» передала украинской стороне якобы тело бойца Романа Беспалого, который попал в плен 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого, когда водитель военного грузовика с важными документами ошибочно повернул в сторону врага. Романа удерживали в тюрьме в Макеевке, в «ДНР» заявили, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Тело передали в черном мешке, без одежды. При этом отсутствовали внутренние органы. В Днепр на процедуру опознания прибыли жена и отец бойца. Но родные заявили, что это не Роман. Проводится процедура генетического анализа ДНК.

В ночь с 22 на 23 ноября в караоке-баре Славянска избили заммэра Андрея Рубана. Причина – чиновник возмутился исполнением в развлекательном заведении композиций российского певца Олега Газманова, которого СБУ внесла в список деятелей культуры, действия которых угрожают национальной безопасности Украины.

В Нацполиции рассказали о числе наркозависимых в Донецкой области. Наибольшее количество таких пациентов в Мариуполе, Краматорске и Славянске.

В Донецкой области 22 семьи полицейских приобрели жилье в лизинг (40% стоимости квартир компенсирует государство). А в Мариуполе представили проект 9-этажного дома, который начинают строить для сотрудников СБУ. Дом рассчитан на 90 квартир, построить его планируют за 8-10 месяцев.

В Славянске создали современный кинологический центр Нацполиции.

1 ноября на городские маршруты Мариуполя выехали 33 современных автобуса МАЗ, рассчитанные на 90 и 160 мест. А в прифронтовых селах Волновахского района запустили бесплатный социальный автобус для людей с ограниченными физическими возможностями.

В Мариуполе показали недавно открывшийся в городе самый большой в Украине Центр предоставления административных услуг.

В Бахмуте на норвежские 400 тысяч евро утеплили школу. А в соседнем Северске завершается капремонт опорной школы. В Волновахе после капитального ремонта открыли диагностическое отделение. В Константиновке завершают реконструкцию родильного отделения, стоимость работ – 44 млн грн. В Славянске также заканчивают работы по реконструкция роддома, общая стоимость проекта – 24,5 млн грн, в итоге город получит медучреждение со стандартами отеля.

В поселке Семеновка под Славянском подходит к концу строительство главного корпуса областной психиатрической больницы, все здания которой были уничтожены в результате активных боев в 2014 году. Примечательно, что во вновь возведенной психиатрической больнице решеток на окнах нет, потому что стекла все противоударные и бронированные. Стоимость проекта – около 250 млн грн. В январе 2020 года намерены достроить еще административно-бытовой корпус больницы.

При этом в том же Славянске главная городская хирургия работает в ветхом здании, построенном еще в 1905 году, и сейчас специалистам и пациентам приходится находится в ужасных условиях. Реконструировать здание под медицинские требования невозможно, поэтому город планирует построить для хирургии новый корпус, что обойдется в около 60 млн грн.

В Угледаре завершили первую очередь реконструкции бульвара «Шахтерский», работы обошлись в 11 млн 615 тыс. грн. А в Славянске за 150 тыс. грн создали сквер семейного отдыха.

С 24 по 30 ноября в Донецкй области прошел всеукраинский конкурс красоты для девушек с инвалидностью «Красота без ограничений 2019». Стартовал конкурс в Краматорске, а финал состоялся в Славянске. В Мариуполе же состоялся фестиваль кузнечного искусства.

В Краматорске появились 4 новых мурала, которые создали художники из Бельгии и Италии. Сначала были выполнены три арт-объекта – «Піднесення», «I Am Korsak», «Персей», а к 5 ноября появилась новая работа бельгийского муралиста. А некоторые жители Краматорска требуют снести новую арт-инсталляцию «Культурная независимость», установленную возле центрального парка.

В Бахмуте художница Маша Вышедская нарисовала необычный стрит-арт на здании многоэтажки. Также Маша разрисовала стены в холле первого этажа Краматорского художественного музея.

Продолжалась гуманитарная помощь Донбассу:

в прифронтовом селе Валуйское (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) за 20 тысяч евро от Венгрии ремонтируют пострадавшую от обстрелов амбулаторию;

в прифронтовой Попасной (Луганская обл.) за деньги Норвежского совета по делам беженцев (NRC) восстанавливают 5 многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий;

30 ноября организация ADRA Ukraine сообщила, что заканчивается проект на средства МИД Германии «Восстановление жилья и оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины», в рамках которого 5 628 живущим на линии разграничения семей помоги восстановить поврежденное жилье, обеспечили топливом на зиму;

в ноябре волонтеры Фонда Рината Ахметова традиционно доставили продуктовые наборы более 22 тыс. жителям 24-х населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Также Фонд продолжает поддерживаь переселенцев, есть ряд программ для детей Донбасса;

Финляндия готовит выделение 600 тыс. евро Украине на разминирование Донбасса.

В «ДНР» И «ЛНР»

В «ДНР» 29 ноября приняли «закон» «О государственной границе ДНР», которым определили эту «границу» по территории всей Донецкой области периода 2014 года.

По распоряжению «главы ДНР» Дениса Пушилина в отношении украинского бизнесмена Игоря Гуменюка были применена специальная персональная санкция – «в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность».

С конца апреля 2019 года по состоянию на 13 ноября российские паспорта получили более 170 тыс. жителей «ЛНР» и «ДНР».

С ноября в «ДНР» подняли цены на газ, ДТ и бензин марки А-95. Теперь в «республике» литр бензина марки А-95 стоит 46 руб. (17,8 грн по местному курсу на 5.11.2019), ДТ – 51 руб. (19,7 грн) и газ – 22 руб. (8,5 грн).

Серия загадочных землетрясений вызвали панику в Макеевке . Жители поселка Объединенный несколько месяцев жаловались на подземные толчки. Дело дошло до того, что на зданиях стали появляться трещины, в одном из домов обвалилась потолочная плита, а в другом – кровля. Макеевчане предполагали, что причиной «землетрясений» являются взрывные работы на местной шахте «Калиновская-Восточная». Однако «Гортехнадзор ДНР» не подтвердил это предположение. Тем не менее, по странному совпадению, после того, как «глава ДНР» Денис Пушилин приостановил работу шахты, толчки прекратились. Рабочая группа по установлению природы этих динамических явлений в итоге пришла к выводу, что «землетрясения» могут быть вызваны сдвижением подработанного массива горных пород.

В ноябре продолжились проблемы в ЖКХ «ДНР». Например, в Донецке штат коммунальщиков неудокомплектован на 49%: предусмотрено свыше 7000 сотрудников, а по факту работает чуть больше 3600 человек. А «власти ДНР» заявили, что «республика» может попасть в мусорный коллапс, «30 полигонов ТБО, из которых 7 закрыты, уже не хватает».

19 ноября в Торезе (после переименования – Чистяко) возле здания «суда» взорвался легковой автомобиль, водитель погиб. Как отмечают местные жители, мужчина – бизнесмен, владелец предприятия по производству сигарет – сел в машину, завел двигатель, после чего произошел взрыв.

В «ДНР» появился новый вид краж – если раньше с автомобилей воровали номерные знаки, то теперь с дорогостоящих авто стали снимать фары.

В Донецке прошел показ коллекций одежды местных дизайнеров «Краски осени-2019». А на многоэтажном жилом создали мурал с изображением взорванного командира батальона «Спарта», россиянина Арсена Павлова («Моторола»).

В ноябре международные организации продолжили направлять гумпомощь в «Л-ДНР»:

8 ноября МОМ привезла 214 тонн стройматериалов;

13 ноября от ООН поступило 14,4 тонны стройматериалов, в конце месяца ООН направила в «Л-ДНР» медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны;

14 ноября Красный Крест направил медоборудование, лекарства, комплектующие к системам водоснабжения весом 11,6 тонны, в конце месяца – 12,36 тонны помощи (гигиенические наборы, стройматериалы, медпрепараты);

Относительно российских «гумконвоев» в «Л-ДНР» заявляли о следующих поступлениях:

14 ноября прибыли продуктовые наборы для детей в возрасте до трех лет: «ЛНР» получила 18 280 наборов, «ДНР» – 42 240 наборов;

21 ноября в «ЛНР» привезли 13 440 продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет;

28 ноября в Донецк и Луганск прибыл 93-й «гуманитарный конвой» с детскими проднаборами для детей возрастом до трех лет. Также в составе груза – медикаменты и медицинское имущество.

«В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, совместной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%», – прокомментировали в Госпогранслужбе Украины, в частности, 93-й «гумконвой».

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

По состоянию на 25 ноября в Украине учтены 1 млн 424 тыс. 967 переселенцев из Донбасса и Крыма. По данным Минсоцполитики, из общего числа ВПЛ количество детей составляет 197,2 тыс., пенсионеров – 717 тыс. и лиц с инвалидностью – 51 тыс. В Донецкой области по состоянию на 21 ноября зарегистрированы 501 тыс. 118 внутренне перемещенных лиц, больше всего их числится в Мариуполе, Волновахском районе и Краматорске.

Но, возможно, скоро численность ВПЛ будет значительно сокращена. 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим за линией разграничения. Сейчас такие пенсионеры для получения выплат вынуждены регистрироваться на подконтрольной Украине территории как переселенцы. Законопроектом предусмотрена отмена данного требования. Также законопроект предусматривает отмену срока выплаты задолженности по пенсиям, который сейчас составляет 3 года, четко прописывается механизм возврата «пенсионного» долга. Дело осталось за малым – принять данный документ уже в качестве закона. Хотя эксперты считают, что это вряд ли состоится. При этом в Минсоцполитики сообщили, что с 2014 года из «Л-ДНР» ни разу не обращались в органы Пенсионного фонда Украины 121,6 тыс. пенсионеров.

В ноябре переселенцам из Донбасса снова стали блокировать выплату пенсий на основании информации, полученной из базы «Аркан». Это коснулось как военных пенсионеров, так и «обычных».

В МинВВОТ подсчитали, что в жилье нуждаются свыше 400 тыс. семей-ВПЛ. В этой связи положительной новостью ноября стало увеличение до конца года финансирование программы для переселенцев «Доступное жилье» – на 300 млн грн, из них на Луганскую область приходится 15,3 млн грн. Однако Луганщине придется вернуть деньги в госбюджет, т.к. в этом году никто из 81 человека, которые являются кандидатами в этой программе, не захотели ею воспользоваться.

Сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них – новая программа, которую анонсировали в ноябре под условным наименованием «Ипотека под 3%» (кредит на срок до 20 лет, процентная ставка – 3% годовых) – на нее до конца года в плане эксперимента выделили 200 млн грн.

8 ноября в Вольногорске (Днепропетровская обл.) 6 переселенцев получили ордера на жилье в общежитии. 20 ноября на Донетчине переселенцы из поселка Пивденное, утратившие жилье в результате боевых действий, стали обладателями двух квартир в городе Торецке (до переименования – Дзержинск). Переселенке из Луганской области Марине Вержбицкой, которая с двумя дочерьми и внуком более года жила в лодочном гараже, выделили 1-комнатную социальную квартиру в Мариуполе.

При этом ВПЛ продолжают находится в местах компактного проживания, расположенных порой в странных местах. Например, в пригороде Одессы около полусотни переселенцев живут в здании бывшей школы-интерната, превращенном в сквот. А в Курахово 30 переселенцев живут в заброшенном бывшем детском саду.

8-9 ноября в Киеве прошла масштабная выставка «Схід-Експо 2019», на которой представители микро-, малого и среднего бизнеса Донецкой и Луганской областей представили свою продукцию: от домашних сладостей и текстиля до химической промышленности и производства керамики.

В Краматорске и Северодонецке при органах местной власти в качестве эксперимента создают Советы ВПЛ.

СТАТИСТИКА ВОЙНЫ

В ноябре озвучивались новые данные о последствиях вооруженного конфликта на Донбассе.

на 6-м году боевых действий на Донбассе число жертв среди мирных жителей составляет 3 330 убитых и 9 000 раненых. В результате конфликта появилась 427-километровая линия соприкосновения (данные ООН на 3 ноября);

с начала 2019 года зафиксированы 143 жертвы вооруженного конфликта среди гражданского населения: 18 погибших и 125 раненых (данные ОБСЕ на 10 ноября);

с 2014 года на Донбассе из-за подрыва на минах погибли более тысячи человек (данные ООН на 20 ноября);

сейчас на Донбассе взрывоопасными предметами загрязнено 1,6 млн га территории, из них 560 тыс. га – в Донецкой области. Один год боевых действий приводит к 10 годам работ по разминированию. Предварительно, на разминирование 100 тыс. га требуется около 500 млн евро;

с начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 11 школ и 3 детских сада (данные ОБСЕ на 4 ноября);

в Донецкой области в зоне достижения обстрелов расположено 119 учебных заведений, в которых обучается более 12 тыс. детей. В Луганской области на линии соприкосновения находится 66 учебных заведений, в которых обучается более 8 тыс. детей;

по состоянию на конец ноября в Украине около 36 тыс. детей получили статус пострадавших от вооруженного конфликта;

во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке незаконные вооруженные формирования «ДНР» удерживают около 200 заключенных по политическим мотивам украинцев;

по состоянию на 15 ноября выплаты за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания получили более 40 тыс. военнослужащих ВСУ, общая сумма – почти 200 млн грн;

в Украине зарегистрированы почти 300 тыс. ветеранов АТО/ООС (данные на 6 ноября);

из-за российской агрессии Украина потеряла почти 20% ВВП. Но окончательные потери можно будет оценить после физического допуска к неподконтрольным в настоящее время территориям.

В ноябре продолжались военные действия, в результате которых страдали гражданские лица:

1 ноября в поселке станция Донецк-Северный (Спартак, близ Донецка), 40-летний мужчина получил осколочные ранения (об этом сначала заявили в «ДНР», позже информацию подтвердили в ОБСЕ);

13 ноября житель поселка Трудовские (окраина Донецка) получил пулевое ранение бедра (информация «ДНР», которую подтвердили в ОБСЕ);

представители ОБСЕ общались еще с одним 54-летним мужчиной, который, по его словам, получил ранения обоих бедер 13 ноября в поселке Трудовские;

25 ноября в Марьинке (Донецкая обл.) Юлия Т. получила ранение, когда шла по улице со своим 3-летним ребенком. Пуля попала женщине в грудную клетку и плечо.

Также в ноябре была представлена информация, что за период с 2016 года по 2019 год в Украине было зарегистрировано 27 453 фактов рождения, которые состоялись на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, и 52 745 фактов смерти.

По данным на ноябрь, в украинских дистанционных классах обучаются 4,5 тыс. детей из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе Евросоюз выделил более чем 406 млн евро помощи Донецкой и Луганской областям, из которых 45% (182 млн евро) были направлены в «Л-ДНР».

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Главная же тема ноября для Донбасса – подготовка и обсуждение встречи Нормандской четверки, в которой примут участи главы Украины, России, Германии и Франция. Много споров, много прогнозов. Впрочем, что именно произойдет на Нормандском саммите в Париже, и удастся ли создать «дорожную карту» по реинтеграции Донбасса – мы узнаем уже через пару дней, 9 декабря.