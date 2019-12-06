В ДТП в Донецке погиб пешеход (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке за сутки произошли 2 ДТП с пешеходами. Об этом 5 декабря сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

В Ворошиловском районе на пр. Ленинском водитель автомобиля Mazda-5 совершил наезд на 30-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Ленинском районе Донецка водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть ул. Куприна вне пешеходного перехода. В результате ДТП 46-летняя дончанка получила перелом ноги и была доставлена в больницу.

Оба ДТП произошли в темное время суток.