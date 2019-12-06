За госизмену: «Экс-главу ЦИК ДНР» Лягина будут судить в декабре

17 декабря состоится рассмотрение дела «экс-главы ЦИК ДНР», «экс-министра труда и социальной политики ДНР» Романа Лягина. Об этом сообщает пресс-служба платформы культурных инициатив «Изоляция».

Заседание в Шевченковском районном суде города Киева запланировано на 13:30.

«Первое заседание по делу Лягина было запланировано на 3 сентября 2019 года, однако рассмотрение дела перенесли на 1 ноября из-за того, что подозреваемый не ознакомился с материалами дела. Перенос заседания с 1 ноября на 17 декабря состоялся из-за того, что судья Мелешак О.В., которая должна была рассматривать дело, находилась в совещательной комнате по другому делу», – отмечают в «Изоляции».

«Под его (Лягина, – ред.) руководством было организовано и проведено фейковое голосование среди жителей Донецкой области, в результате которого появилась террористическая организация "ДНР". Лягин также был инициатором захвата территории фонда "Изоляция" в Донецке, и причастным к ее превращению в секретную тюрьму "МГБ ДНР", где содержались, в частности, Дмитрий Потехин, Игорь Козловский, Станислав Асеев», – дополнил юрист Владимир Ефименко.

Напомним, что Роман Лягин – один из лидеров «русской весны» в Донецкой области. Как глава «центральной избирательной комиссии ДНР» является организатором «референдума» 11 мая 2014 года. С 16 мая по 26 сентября 2014 года Лягин был «министром труда и социальной политики ДНР», затем снова возглавил «ЦИК ДНР». В апреле 2016 года из-за разногласий с руководством «республики», критикой «главы ДНР» Александра Захарченко и «главы народного совета» Дениса Пушилина его отправили в отставку. Тогда же Лягина задержали силовиками «ДНР» и бросили «на подвал». После освобождения он срочно выехал в Россию. Несколько лет проживал в аннексированном Крыму.

В марте 2019 года депутат Верховной Рады VIII созыва Наталья Веселова сообщила, что Роман Лягин сдался Службе безопасности Украины по программе «Тебя ждут дома». Однако в СБУ тут же опровергли эту информацию.

Но 14 июня на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ и Генпрокуратура все-таки задержали Лягина, подробности операции не сообщались. Лягина арестовали без возможности внесения залога. В сентябре он начал давать показания в рамках уголовных производств, сделка со следствием ему не предлагалась. 19 ноября обвинительный акт в отношении Лягина передан в суд. Ему инкриминируется государственная измена.