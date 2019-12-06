Как пересечь линию разграничения без документов или при просроченном паспорте

Новый Порядок пересечения линии разграничения* определяет возможность прохождения украинских контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) при поврежденном, просроченном или даже при отсутствии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Особенности определяются направлением следования – на неподконтрольную территорию или с нее, передают «Донецкие новости».

Если гражданин постоянно проживал в «Л-ДНР» и не смог по достижении 25-или 45-летнего возраста вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины (паспорт-книжечку образца 1994 года), то он может въехать на подконтрольную территорию по имеющемуся паспорту (без вклеенных фото).

Если гражданин не имел возможности оформить паспорт гражданина Украины из-за постоянного проживания в «Л-ДНР» или украинский паспорт отсутствует (в связи с потерей, похищением и пр.), он может въехать на подконтрольную территорию:

при предъявлении любого другого документа, удостоверяющего личность, согласно ст. 5 ЗУ «О гражданстве Украины» или ст. 2 ЗУ «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» – временное удостоверение гражданина Украины, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину;

или справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы Украины (если паспорт находится на оформлении).

На подконтрольной территории такие лица должны обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС, чтобы оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт. В ГМС выдадут справку утвержденного образца:

По данной справке ГМС граждане могут пересечь КПВВ в обратном направлении (в сторону неподконтрольной территории), а затем по ней же въехать на подконтрольную для получения оформленных документов.

В случае выезда из «Л-ДНР» лиц, освободившихся из мест лишения свободы и у которых отсутствуют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, – такие лица передаются представителям Национальной полиции для установления личности. После поступления запроса процедура установления личности занимает сутки, человека проверяют по различным государственным реестрам, информационным базам.

Лица, прибывшие из «Л-ДНР» на КПВВ без документов, удостоверяющих личность, передаются представителям Национальной полиции для проведения соответствующей проверки.

*«Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», утвержден Постановлением КМУ № 815 от 17.07.2019 в последней редакции от 28.11.2019, вступил в силу с 28 ноября.