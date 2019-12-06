Сводка из зоны ООС за 5 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Широкино – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

вблизи Крымского – из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Луганского и Травневого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Сначала противник совершил мощный обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 120 мм, зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 32 единицы. Под огнем оказались поселки Доломитное, Зайцево, шахты имени Гагарина на горловском направлении; село Спартак на донецком направлении; село Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Красный Лиман. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».