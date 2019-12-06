В «ЛНР» заявили о закрытии пункта пропуска в Россию

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области международный автомобильный пункт пропуска «Должанский» на украинско-российской границе в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт. Об этом заявили в пресс-службе «МГБ ЛНР».

«Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности ЛНР информирует, что в ночь с 8 на 9 декабря международный автомобильный пункт пропуска "Должанский" будет закрыт по техническим причинам», – уверяют в «ЛНР».

Там уточняют, что «пропуск через границу в данном направлении будет приостановлен с 00:00 до 03:00».