Думала, что здесь бомбили: Пациенты возмущены состоянием хирургического отделения Славянска (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) здание городского хирургического отделения разрушается, стены – в плесени и в сквозных дырах. Наводить порядок чиновники здесь не собираются, т. к. на ремонт старой постройки понадобится больше средств, чем на возведение нового корпуса.

Здание хирургии – архитектурный памятник местного значения. Одна из основных причин разрушений – уже несколько лет здесь проседает грунт.

Юлию Мальцеву в городскую хирургии привезла «скорая» из соседнего Святогорска. Работой медиков пациентка довольна, а вот условиями женщина возмущена. «Я просто думала, что здесь где-то рядом бомбили, и поэтому здание так потрескалось», – говорит Юлия.

Врачи рассказывают, что последний ремонт здания был почти 40 лет назад.

«Здание пытались укреплять. Но, к сожалению, это были полумеры. Ну, и жизнь показала, что в сейчас нужно, чтобы больничный комплекс был един, а не разбросан по территории. Чтобы были палаты были не на 6-10 человек, а на 1-2 пациента, чтобы операционные были современные», – комментирует заведующий хирургическим отделением № 1 Аркадий Глущенко.

Кроме того, в двухэтажном здании нет лифта, поэтому больных санитаркам приходится поднимать по лестнице. И капитально ремонтировать сооружение нельзя, ведь согласно требованиям к памятникам архитектуры, планировка 100-летней давности должна быть сохранена.

«Работы именно по реставрации очень дорогие, а на выходе полученные помещения все равно не будут соответствовать современным требованиям к медицине. Поэтому сейчас отдел здравоохранения получил поручение сделать вместе со строителями техническое задание на строительство нового корпуса. Будем подавать проект на инвестиции», – сказал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный.

Если же для хирургии построят новый корпус, то в будущем историческое здание планируют отдать под краеведческий музей.

Как сообщалось ранее, старейшее и первое лечебное учреждение Славянска было построено в 1905 году. Изначально в нем располагалась земская больница. Во время Второй мировой войны здесь был госпиталь. После реорганизации для городской больницы построили новое здание – через дорогу, а хирургическое отделение осталось здесь. И теперь часто пациентов, которых привозят по «скорой», для оперативной диагностики приходится на каталке везти через проезжую часть в иной корпус.

Источник: ТК «Донбасс»