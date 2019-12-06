Чуть-чуть пока потерпите: В «ДНР» сообщили о «серьезных изменениях» по комендантскому часу

В «ДНР» рассматривают изменения в отношении комендантского часа. Об этом 5 декабря заявил «глава ДНР» Денис Пушилин во время общения с «молодежным парламентом», передают местные интернет-ресурсы.

«Есть разные варианты. Факт, что в ближайшее время будут серьезные изменения. Чуть-чуть пока потерпите», – заявил Пушилин.

«Глава ДНР» уверяет, что необходимо «адекватно соизмерять уровень безопасности с желанием молодежи». «Мы все устали от комендантского часа, в том числе и я. У меня также растут дети. Вся жизнь младшей дочки приходится на войну – уже два поколения детей воспринимают жизнь с ограничениями, с комендантским часом. Они другого не видели», – утверждает он.

«От этого нужно уходить. Но Украина не оставляет попыток спровоцировать ситуацию. Совсем недавно была совершена такая попытка, причем подготовленная и спланированная», – утверждает Пушилин.

Ранее Пушилин заявлял, что в «ДНР» готовят несколько «серьезных экспериментов» относительно комендантского часа.

Напомним, в «ДНР» комендантский час действует с 2014 года – с 23:00 до 5:00. Его отменяли лишь на отдельные праздничные дни. А в 2019 году сократили до 4 утра. Однако с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года действие комендантского часа в «ДНР» опять продлили с 23:00 до 5:00.