КПВВ «Гнутово» работает: Ситуация в пунктах пропуска утром 6 декабря

Сегодня утром, 6 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7765 человек и 915 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6550 человек и 1065 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7870 человек и 1450 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9815 человек.

Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 305 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/85;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

«Приходько РИК»: «8:52. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:45 на пункте пропуска 145 автомобилей, 53 автобусов и микроавтобусов, до 600 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Руслан: «6:09. Каргил. Машины уже на мосту»;

«M. R.»: «7:37. Марьинка в Донецк. Обычная 30. Льгота, перевозы 30»;

Дмитрий: «10:35. [Машин на Каргиле в сторону Украины на данный момент]. Общая в начале моста, льготка под мостом».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «[На Еленовке в Украину]. Основная машин 70. Еленовка»;

«Sharap OLL»: На Каргиле на 5-27 общая на верху моста, льготная не доходит до моста.

Коля: «Елена из Донецка 50-60»;

«Р. Х.»: «10:31. Еленовка. На выезд 150 авто».

КПВВ «Гнутово»:

Олег: «8:07. Гнутово 100+»;

Виталий: «8:28. Давно такого не было, уже на нуле очередь +-50».

Игорь: «9:33. Гнутово работает. Очереди нет в обе стороны. А на Октябре очередь со стороны Украины. Не пускает первый пост МГБ. Причина неизвестна»;

Надежда: «9:00. Работает, но на Октябре очень много машин. До середины села обычная и льготка в камышах».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.