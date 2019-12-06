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КПВВ «Гнутово» работает: Ситуация в пунктах пропуска утром 6 декабря

06.12.19 10:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 6 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 7765 человек и 915 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6550 человек и 1065 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7870 человек и 1450 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9815 человек.

Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 305 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/60;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/85;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 10/60;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

  • «Приходько РИК»: «8:52. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:45 на пункте пропуска 145 автомобилей, 53 автобусов и микроавтобусов, до 600 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

  • Руслан: «6:09. Каргил. Машины уже на мосту»;
  • «M. R.»: «7:37. Марьинка в Донецк. Обычная 30. Льгота, перевозы 30»;
  • Дмитрий: «10:35. [Машин на Каргиле в сторону Украины на данный момент]. Общая в начале моста, льготка под мостом».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Дмитрий: «[На Еленовке в Украину]. Основная машин 70. Еленовка»;
  • «Sharap OLL»: На Каргиле на 5-27 общая на верху моста, льготная не доходит до моста.
  • Коля: «Елена из Донецка 50-60»;
  • «Р. Х.»: «10:31. Еленовка. На выезд 150 авто».

КПВВ «Гнутово»:

  • Олег: «8:07. Гнутово 100+»;
  • Виталий: «8:28. Давно такого не было, уже на нуле очередь +-50».
  • Игорь: «9:33. Гнутово работает. Очереди нет в обе стороны. А на Октябре очередь со стороны Украины. Не пускает первый пост МГБ. Причина неизвестна»;
  • Надежда: «9:00. Работает, но на Октябре очень много машин. До середины села обычная и льготка в камышах».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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