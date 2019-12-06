Охота на должников: Как в Покровске отключают от воды неплательщиков (Видео)

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) без воды могут остаться сотни недобросовестные абонентов. Коммунальщики уже начали соответствующие рейды по городу.

Бригады и контролеры водоканала выезжают на адреса должников со спецтехникой.

Первая остановка – в частном секторе. «У вас задолженность за воду 4 тыс. грн. Будем отключать», – оповещает хозяина дома контролер.

Без воды мужчина оставаться не захотел, поэтому сразу едет погашать долг. Через 15 минут возвращается с оплаченными квитанциями, демонстрирует их контролерам водоканала.

Следующие должники живут на соседней улице. По этому адресу абоненты не платят несколько лет, долг – 12 тыс. грн. Жительница говорит, что погашать задолженность не будет, т.к. денег нет. «Нам не платят [зарплату]. За сентябрь заплатили – и все», – поясняет она.

Но коммунальщики непреклонны. Во дворе бригада водоканала отключает должницу от услуги.

«Мы сейчас раскопаем, трубу заглушим. Абоненты останутся без воды. Чтобы подключиться, надо оплатить полностью долг. Плюс заплатить за подключение порядка 400 грн, тогда бригада подъедет, подключит», – поясняет инженер абонотдела «Покровскводоканала» Елена Исакова.

Чтобы неплательщик не подключился водоводу сам, трубу у дома опломбировывают. «Это наказуемо. Если не будет зафиксирована пломба – это штраф, 13 тыс. грн», – отмечает контролер Светлана Гопко.

Следующая остановка – окраина города. Здесь коммунальщики пытаются взыскать с абонента неуплаченные 2,5 тыс. грн. Но попытка неудачная., т.к. хозяина нет дома. Родственники поясняют, что он находится в местах лишения свободы. Но коммунальщики все одно отключают подачу воды.

В водоканале заверили, что наказывать должников будут и далее. Ведь жители Покровска задолжали за услугу миллионы гривен.

«Задолженность населения составляет в пределах 18 миллионов. Понятное дело, если была бы возможность эти деньги собрать, то многое можно было бы заменить и вообще избежать порывов», – комментирует директор КП «Покровскводоканал» Владимир Хижняк.

Кроме того, коммунальщики предупредили: взыскивать долги со злостных неплательщиков будут через суд.

Источник: ТК «Донбасс»