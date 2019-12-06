Пограничники не пропустили через КПВВ смартфоны в «ДНР»

В контрольно-пропускном пункте въезда / выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) не пропустили партию смартфонов. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины смартфонов. Товар стоимостью более 22 тыс. грн изъят представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения», – говорится в сообщении.