Нет нужной поддержки общества: Эксперт пояснил риски для украинской стороны на «нормандской встрече»

Команда президента Украины Владимира Зеленского недостаточно хорошо подготовилась к встрече Нормандской четверки (Украина, Россия, Германия, Франция). Отрицательные моменты усиливает ненадлежащая поддержка обществом положений, с которыми глава Украины отправляется в Париж. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал политический социолог Алексей Полтораков.

Среди плюсов предстоящей встречи эксперт отметил возможную поддержку глав Франции и Германии украинской позиции. «Первая принципиально значимая тематически встреча "нового" Владимира Зеленского со "старым" Владимира Путиным произойдет в присутствии своеобразной "группы поддержки". Имеются в виду лидеры Франции и Германии – Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, т.е. государств, занимающих скорее проукраинскую, чем пророссийскую позицию по проблемным вопросам, артикулируемым на встрече», – сказал Полтораков.

Определенный минус заключается том, что в анонсированном «мягком» подходе президента Украины, с которым он идет на крайне сложную встречу, «нет надлежащей поддержки в самом украинском обществе, подозревающем в подобной мягкости ту или иную форму подвоха». «Показательно в этом смысле коллективное обращение партийно-политических оппонентов Зеленского с соответствующими требованиями несколько популистского характера», – пояснил эксперт.

Среди минусов – недостаточно хороший уровень подготовки украинской стороны к данной встрече. Это, по характеристике Полторакова, подводит Зеленского к сложному положению – так называемому «прыжку в ширину». «С одной стороны, по результатам встречи он должен продемонстрировать явный миротворческий успех – "привезти с собой" минимально достаточную конкретику по разведению, выборам и т.п. С другой стороны, команда Зеленского пока еще "внутренне" не готова к полноценной организации и проведению выборов даже в "серой зоне" – сказывается недовыполненное "домашнее задание" (пакет законов о выборах в ОРДЛО, об амнистии, о коллаборантах и т.п.). А это вынуждает команду Зеленского занимать осторожную позицию, продлевающую нынешний неопределенный "статус кво" на не менее неопределенный период времени», – продолжил политолог.

При этом Полтораков считает, что по итогам «нормандской встречи» тенденция урегулирования конфликта на Донбассе может усилится. «Так или иначе, процесс урегулирования конфликта на Донбассе идет, причем, в некотором смысле сам по себе – на фоне разведения войск и снижения количества погибших и раненых. А по результатам переговоров в "нормандском формате" эта тенденция может несколько усилиться, т.к. переговоры лицо-в-лицо могут помочь сторонам преодолеть некоторый политико-психологический барьер недоверия к оппоненту», – пояснил эксперт.

Однако о полноценном урегулировании ситуации на Донбассе на данный момент говорить сложно. «Стороны лишь нарабатывают оптимальную "дорожную карту", еще не согласовав принципиально значимые вопросы – начиная с процедур контроля за выводом войск и заканчивая терминами (временн ы ми и правовыми) проведения выборов», – заключил Полтораков.

Напомним, что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет в Париже 9 декабря.