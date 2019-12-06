В «ДНР»: В Горловке задержали местного жителя с патронами

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержан мужчина. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», в Калининском районе был задержан 41-летний мужчина, у которого при личном досмотре были обнаружены патроны к огнестрельному оружию.

«При составлении протокола по ст. 178 КоАП (распитие пива и слабоалкольных напитков в общественных местах или появление в пьяном виде в общественном месте) сотрудники полиции обнаружили у нарушителя 60 патронов калибром 5,45 мм. Со слов задержанного, боеприпасы он нашел в лесополосе и хранил по месту жительства», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что в отношении задержанного «возбуждено уголовное дело».