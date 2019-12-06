Нацгвардия, ОБСЕ и местные: Зеленский рассказ об идее создания на неподконтрольном Донбассе «муниципальной стражи»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить во время «нормандской встречи» в Париже идею создания на неподконтрольном Донбассе «муниципальной стражи», в состав которой будут входить в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и местного режима. Об этом Зеленский заявил на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения «Беркутом» на Майдане, сообщил Еспресо.TV участник встречи Евгений Сердюк.

Президент отметил, что это является одной из имеющихся у его команды идей. При этом, по замыслу Зеленского, представителей «той стороны» должны набирать из числа тех, кто «не стрелял, не убивал» – не участвовал в боевых действиях.

Зеленский не уточнил, должны ли патрули такой «муниципальной стражи» состоять именно из трех человек (по одному от Украины, ОБСЕ и «Л-ДНР»), или идет речь только о пропорциональном распределении.

Кроме того, Зеленский заверил участников встречи в том, что не собирается идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Париже, отметив, что лучше приедет с саммита ни с чем, чем предаст интересы Украины.