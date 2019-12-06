Места занимают «рыночники»: В Мариуполе возле областной больницы негде поставить машину (Видео)

Жители Мариуполя жалуются на то, что возле больницы № 2, которая стала областной, негде припарковать машины. Водители вынуждены оставлять транспорт на обочине, газоне и перед самым входом в медучреждение.

Свое авто Виктор парковался прямо на газоне. «А что, только я? Вон, смотрите, сколько машин так стоят. Хотя бы сделали где-нибудь парковку, чтобы можно было машины ставить. Здесь негде, везде неудобства», – поясняет мужчина.

Несмотря на знак «остановка запрещена», у самых дверей приемного отделения – масса легковушек. Из-за импровизированной стоянки до входа трудно добраться машинам «скорой».

«Неудобство создает легковой транспорт, в основном. Приезжают, ставят здесь машины, а сам уйдет куда-то. Приходится по бордюрам ездить. Вот сейчас приехал – встал, ко мне подошел человек – отъедь, мне надо выехать. Хотя здесь сделали дорогу только для "скорой"», – комментирует водитель «скорой помощи» Сидор Дереклеев.

Заместитель директора больницы Ольга Дейкун объясняет, что из-за капитального ремонта здания некоторые входы и въезды закрыты. Поэтому машины «скорой» временно пользуются общим входом. «Сейчас идет ремонт, очень тяжело всем. На территории больницы есть парковки, которые предусмотрены были ранее, когда строилась больница. Вот парковка есть, но на ней ставят машины те, кто на рынок приехал, в магазины», – сетует Дейкун.

По ее словам, уже в следующем году около больницы планируют построить две парковки – для пациентов и сотрудников.

Источник: ТК «Сигма»