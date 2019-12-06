В Бахмуте владельцы отеля наладили «бизнес» по предоставлению секс-услуг постояльцам (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) владельцы отеля наладили «бизнес» по предоставлению сексуальных услуг постояльцам. В состав преступной группы входили 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, установлено, что подозреваемые занимались сутенерством на протяжении июня-декабря 2019 года.

Подозреваемые организовывали для клиентов гостиничного комплекса в Бахмуте встречи с девушками, которые предоставляли платные интимные услуги. В целях конспирации такой «сервис» был доступен исключительно постоянным гостям заведения.

Час сексуальных услуг стоил до 900 грн, из них девушка оставляла себе 600 грн. Заказ принимали администраторы отеля и посредница-таксист, которая на собственном автомобиле занималась доставкой девушек. Курировали бизнес владельцы отеля.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли более 50 тыс. грн, 3400 долл., мобильные телефоны и черновики, подтверждающие преступную деятельность указанной группы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Продолжается досудебное расследование.