Штраф – 50 грн: В Мариуполе рассказали, как выгуливать собак по закону (Видео)

Выгуливать собаку без намордника и поводка и не нарушать при этом закон можно только на специальной площадке – с оградой, горками и собачьими туалетами. Но в Мариуполе таких мест пока нет.

Полуторагодовалый Хартер играет возле многоэтажки. Ее хозяин Александр Хаджинов поясняет, что собака активная и дружелюбная. Поэтому с поводка Хартера не отпускает – может побежать за другими животными. «Мы выходим два раза в день, гуляем два часа примерно. В основном, не хватает этого, потому что он начинает убегать в другие места за какой-то другой собакой. Если бы было чуть ограждено, он бы не выбегал за эту ограду», – говорит парень.

В больших городах (Киеве, Харькове, Днепре и Львове) собачьи площадки уже обустраивают. Во Львове таких две. Координатор инициативной группы Ольга Кириллович говорит, что первую установили на средства города. Но некоторые львовяне до сих пор против специальных мест для выгула собак. «Создание такой инфраструктуры, собственно, и призвано подобный общественный конфликт убрать. Те, у кого собаки нет, считают, имеющиеся площадки и которые запланированы великоваты. А сами собачники, особенно владельцы крупных собак, наоборот заявляют, что площадь маловата», – рассказывает общественница.

Молодежные активисты Мариуполя хотят создать площадку 20 на 20 метров в микрорайоне «Восточный». Но если выиграют грант. Студенты и школьники участвуют в программе, которая реализуется при поддержке Европейского Союза. Разработали проект, сейчас проводят опрос по месту расположения новшества.

«По нашему опросу, на данный момент, побеждает "Восточный", здесь будет целесообразно построить эту площадку. И если это будет популярно, почему бы не сделать это по всему городу, в каждом районе. Это не будет как загон для собак – здесь вы будете играть с собакой», – поясняет участник конкурса Антон Смолянинов.

Мариупольские же чиновники обустраивать собачьи площадки пока не собираются. А деньги могут выделить только в рамках конкурса инициатив.

«Можно обратиться в Центр предоставления административных услуг, здесь по любому из проектов расскажут, что нужно сделать для участия. Для реализации этих проектов предусмотрено порядка 10 млн грн, и эти проекты – именно инициатива жителей», – комментирует директор Департамента по вопросам экономики Евгений Бодягин.

А пока правоохранители напоминают, что выгуливать собаку в парках или скверах – запрещено. За это придется заплатить штраф – до 50 грн. Играть можно возле дома. И не забывать убирать за своим любимцем.

Источник: ТК «Сигма»