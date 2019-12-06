Для меня очень важно в этот день быть именно здесь: Зеленский прибыл на Донбасс

Сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, в зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Во время своего обращения к военнослужащим Объединенных сил Зеленский поздравил их с профессиональным праздником – Днем Вооруженных сил Украины. «Для меня очень важно в этот день быть именно здесь, в зоне ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что бережете наш суверенитет и независимость», – сказал президент.

«6-й год длится аннексия Крыма Российской Федерацией и война на востоке Украины. К большому сожалению, за свою свободу Украина каждый день платит жизнями и здоровьем лучших сынов и дочек. Мы склоняем головы перед настоящими героями, которые отдали свои жизни за наше мирное будущее, за мирное будущее Украины», – добавил он.