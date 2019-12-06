Мы должны развиваться: Зеленский пообещал приблизить ВСУ к стандартам НАТО

Власти сделают все, чтобы воплотить в жизнь изменения для ВСУ, на деле приблизившись к стандартам НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед военными Объединенных сил на Донбассе.

«Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие, очень необходимые изменения для ВСУ», – сказал президент.

«Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО. Мы должны постоянно развиваться, укреплять нашу боеспособность и укреплять нашу подготовку», – добавил он.

Сегодня, по словам Зеленского, ведется круглосуточная работа «по возвращению мира на многострадальную землю украинского Донбасса». «Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем. А наши Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий», – сообщил президент.

Напомним, сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, в зону проведения операции Объединенных сил.