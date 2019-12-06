В Украине сократилось число сторонников любых компромиссов ради мира на Донбассе, – результаты опроса

В Украине сокращается число сторонников достижения мира на Донбассе путем любых компромиссов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения»*, которые сегодня, 6 декабря, были представлены в Киеве.

«Мы постоянно в данных исследованиях ставим вопрос – считаете ли вы, что ради мира нужно идти на компромисс с Россией и руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"? Конечно, люди хотят мира. И мнение, что мир на Донбассе можно установить только с позиции силы сейчас разделяют лишь 16%. Это стабильный результат – 16-17% с мая 2016 года. Остальные считают, что проблему можно решить мирным путем. Однако соглашаться на мир при любых компромиссах сейчас согласны лишь 14%. Это существенно меньше, чем раньше – в мае 2016 года таких респондентов было 22,5%, в июне этого года – 20%. То есть мир любой ценой люди не хотят», – прокомментировала директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Отвечая на поставленный вопрос ответы респондентов распределились следующим образом:

14% считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы;

58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Позиция «идти на компромиссы, но не на все» преобладает во всех регионах:

запад Украины – 57%;

центр – 53%;

юг – 60%;

восток – 67%.

На любые компромиссы более склонны идти жители южной части страны (24%) и восточной (18%). Ии значительно меньше сторонников данной позиции в центральных (10%) и западных (13%) регионах. Зато на западе (29%) и в центре (20%) по сравнению с иными регионами больше тех, кто думают, что мир на Донбассе можно установиться только с позиции силы – когда одна из сторон победит.

По-прежнему граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на Минские договоренности. Наименее приемлемыми являются:

проведение выборов на условиях «Л-ДНР» (неприемлемо для 66% и только для 16% – приемлемо);

амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%);

формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (56% против 21%).

Большей готовностью идти на те или иные компромиссы отличаются юг и восток:

41% (юг) и 53,5% (восток) считают приемлемым закрепление в Конституции «особого статуса» ОРДЛО;

Для около 60% жителей этих регионов приемлемо согласиться на нейтральный и внеблоковый статус Украины;

предоставления русскому языку статуса государственного приемлемо для 51,5% на юге и 70% на востоке;

64-67% граждан в обоих регионах готовы на восстановление торговли с неподконтрольными территориями.

Большинство украинцев считают, что наиболее эффективными мерами для достижения мира является восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях (32%) и международное давление на Россию (также 32%). Еще 15% считают эффективным предоставление «ДНР» и «ЛНР» особого статуса в пределах Украины. Важно, что около 22% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Около половины украинцев считают, что достичь мира на Донбассе можно путем международного дипломатического давления на РФ, усиления режима санкций на качественно более высоком уровне, применения международных правовых механизмов (29%) и из-за укрепления экономической и военной мощи Украинского государства (21%). Такие мысли больше разделяют на западе (43% и 27% соответственно) и в центре (30% и 27% соответственно).

В восточном же регионе 53% полагают, что достичь мира на Донбассе можно путем переговоров с местными политиками, признавая «ДНР» и «ЛНР» как легитимные государственные образования (24%), и путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забывая про Крым (29%).

* Социологический опрос «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения» проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса). В результате полевого этапа была собрана 2 041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.