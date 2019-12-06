Жили у аэропорта: Дом семейного типа Зарецких из Донецка теперь принимает гостей в Запорожье

Фонд Рината Ахметова дал старт новому сезону акции «Ринат Ахметов – детям!». Этой традиции уже 19 лет. Все прошедшие годы участники акции получают от самого известного благотворителя Украины подарки, поздравления и веру в чудо. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

В 2019 году акция началась с Запорожья. Шестой год здесь живет семья переселенцев из Донецка – Зарецкие: мама Валерия, папа Алексей и 10 ребят. Это детский дом семейного типа, история которого началась с портала «Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!».

«У меня была дочь от первого брака, но я очень хотела еще детей. Потом у нас с Алексеем появился сын. Потом дочь. Но я чувствовала, что мне все равно чего-то не хватает. Я сидела на портале часами и плакала над историями детей. Хотелось забрать кого-то из интерната. Робко эту тему затронула, но Алексей меня очень в этом поддержал. Стали родителями сначала для одного ребенка, потом еще для нескольких. В итоге сами не заметили, как превратились в детский дом семейного типа», – рассказывает Валерия Зарецкая.

Трое старших детей, которых воспитали Алексей и Лера, стали взрослыми и ушли в самостоятельную жизнь. В том числе приемные – успешные и счастливые люди. Живут в Запорожье, Львове и Германии.

«Приемные дети часто говорят, что если бы не попали в семью, то у них могло не быть будущего. Я об этом не думаю. Я рад, что наши дети, очень сложные, с тяжелым прошлым, меняются и внешне, и внутренне. Расцветают, находясь с нами, в семье», – говорит Алексей Зарецкий.

До 2014 года Зарецкие жили на Донбассе. В ноябре 2012-го тогдашний тренер ФК «Шахтер» Мирча Луческу подарил семье дом неподалеку от донецкого аэропорта. Обустроить его помог Фонд Рината Ахметова. Но жили там недолго. 26 мая 2014 года район и дом Зарецких попал под первый обстрел. Неделю вся семья в подвале. А когда стало понятно, что быстро все не закончится, решили уезжать.

«Я ехала с детьми в поезде и боялась, что больше не увижу Алексея, который остался, чтобы собрать и отправить наши вещи. Потом узнала, что снаряды падали прямо рядом с его машиной, он чудом добрался. Дом наш сгорел», – еле сдерживает слезы Валерия.

В Запорожье Зарецких вместе с другими детскими домами семейного типа Фонд Рината Ахметова разместил в летнем лагере на Хортице и целый год обеспечивал всем необходимым. Затем администрация Запорожья выделила Зарецким здание бывшего детского сада. Фонд помог обустроить семье новый дом.

Представителей Фонда Рината Ахметова, которые прибыли в Запорожье в рамках акции «Ринат Ахметов – детям!», семья Зарецких встречает как старых друзей.

«Фонд всегда нам помогал. И после переезда тоже пришел на помощь. Ребята из ФК "Шахтер" и мистер Луческу тоже не остались в стороне. Спасибо за такую заботу. Очень приятно было сегодня снова увидеть представителей Фонда. Услышать их поздравления и поблагодарить за то, что о нас не забывают, и мы всегда чувствуем внимание к себе», – сказала Валерия Зарецкая.

Дети обрадовались сладким подаркам и наборам для игры в бадминтон. Но особый восторг вызывал у ребят настоящий баскетбольный щит – полезный подарок Фонда для семьи, где 10 ребят.

«Детский дом семейного типа – это семья, а не интернат. Здесь нет воспитателей, здесь мамы и папы. Нет соседей по комнате – есть братья и сестры. Дети здесь чувствуют себя счастливыми. Первые 41 дом семейного типа были созданы в Украине при поддержке Фонда Рината Ахметова. ДДСТ Зарецких – старые друзья Фонда. Было приятно увидеть их снова и поздравить от лица Рината Ахметова с наступающими праздниками», – сказала директор проектов и программ Фонда Ирина Блажан.

Акция «Ринат Ахметов – детям!» продолжается. Только за последние 5 лет в ее рамках подарки получили более 700 тыс. детей. А в этом году их получат 90 тысяч ребят.

«В 2019 году акция "Ринат Ахметов – детям! " едет к десяткам тысяч мальчишек и девчонок. Едет не просто поздравлять, едет вдохновлять, мечтать вместе с ребятами. Потому что главный посыл акции в этом году – "В каждом ребенке есть суперсила". Это самая масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей», – добавила Ирина Блажан.