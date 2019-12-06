До генерал-полковника: Зеленский повысил в звании Хомчака

Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку звание генерал-полковника. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

«Присвоить военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу – начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте документа.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», президент лично вручил Хомчаку военные знаки различия.

Также Зеленский сегодня, 6 декабря, во время пребывания в зоне операции Объединенных сил, повысил в звании и лично вручил награды еще ряду военных.

Кроме того, президент вручил 46-му отдельному штурмовому батальону 54-й отдельной механизированной бригады боевой флаг воинской части и присвоил почетное наименование «Донбасс».

Почетные наименования также получили: 19-я ракетная бригада – «Святая Варвара»; 201-я зенитно-ракетная бригада – им. Гетмана Пилипа Орлика и другие.

Напомним, сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, в зону проведения операции Объединенных сил. Зеленский заявил, что власти сделают все, чтобы воплотить в жизнь изменения для ВСУ, на деле приблизившись к стандартам НАТО.