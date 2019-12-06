Украинцы с опаской относятся к выборам на неподконтрольном Донбассе, – опрос

Украинцы в основном с опаской относятся к проведению местных выборов на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения»*, которые сегодня, 6 декабря, были представлены в Киеве.

«Всего 20% говорят, что выборы следует провести как можно быстрее без никаких предпосылок. Еще 21% поддерживают проведение выборов после освобождения этих территорий от российских войск и разоружения боевиков, а 24,5% украинцев считают, что выборы можно проводить только через несколько лет после того, как Украина установит полный контроль над этими территориями», – сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Более лояльно относятся к проведению выборов без предпосылок на юге и востоке Украины (37% и 38%), а на западе и в центре этот вариант поддерживают лишь 9% и 11% соответственно.

* Социологический опрос «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения» проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса). В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.