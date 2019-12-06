За «шпионаж»: В Донецке частного перевозчика посадили на 17 лет

В неподконтрольном украинским властям Донецке частный перевозчик осужден за «шпионаж». Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

Как утверждают в «ДНР», «было установлено, что житель Донецка, из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года, по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР».

Мужчину, в частности, обвиняют в «участии в террористическом сообществе; незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, взрывчатых веществ; шпионаже».

«Приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР 10 октября 2019 года обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – уверяют в «генпрокуратуре».