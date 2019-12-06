Нормандский саммит: В Берлине обнародовали расписание

Встреча лидеров «Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 час. по Киеву). Об этом сегодня, 6 декабря, на брифинге сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет «Укринформ».
«Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по Парижу, – прим.). Общая конференция запланирована на 19.00», – сказала Деммер.
Она отметила, что перед заседанием «Нормандской четверки» канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. «В 15.00 (по парижскому времени, – прим.) Канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15.30 – с президентом Зеленским», – сказала представительница немецкого правительства.
По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет «новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов».
Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году «появилась новая динамика» и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.