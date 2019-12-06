Нормандский саммит: В Берлине обнародовали расписание

Встреча лидеров « Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 час. по Киеву). Об этом сегодня, 6 декабря, на брифинге сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет « Укринформ ».

« Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по Парижу, – прим.). Общая конференция запланирована на 19.00 » , – сказала Деммер.

Она отметила, что перед заседанием « Нормандской четверки » канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. «В 15.00 (по парижскому времени, – прим.) Канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15.30 – с президентом Зеленским», – сказала представительница немецкого правительства.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет « новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов » .