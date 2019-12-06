Один из крупнейших в области: В Покровске завершили реконструкцию парка «Юбилейный»

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) завершили работы по реконструкции парка «Юбилейный». На его обустройство из областного фонда охраны окружающей природной среды потратили более 41 млн грн. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Кириленко отметил, что этот парк является одним из крупнейших в области, он расположен на площади 26,8 га. В парке провели полную реконструкцию, озеленение, заменили освещение, обустроили систему полива, установили детские площадки и скульптуры.

«Изюминка парка – скульптурная композиция, которая будет рассказывать посетителям о композиторе Николае Леонтовиче, авторе всемирно известного "Щедрика" ("Carol of the Bells")», – написал глава области.

Он напомнил, что Леонтович в начале прошлого века несколько лет жил и преподавал в музыкальной школе станции Гришино (ныне станция Покровская).

«Памятник установили на средства местных властей, автор – переселенец из оккупированной Горловки, Заслуженный художник Украины Петр Антип», – добавил Павел Кириленко.