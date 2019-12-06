Нормандская встреча: Эксперты рассказали, каким будет статус итогового документа

Накануне Нормандского саммита в Париже украинская сторона пытается снизить градус напряжения, который возник вокруг того, какой документ, и на каких условиях может быть подписан во время встречи. Такое мнение выразил политолог Михаил Дяденко, передает «Слово і Діло» («Слово и Дело»).

Как пояснил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, итоговый документ встречи будет нести политические договоренности, а не юридические.

Михаил Дяденко обратил внимание, что заявление Кулебы может быть связано с тем, что в последнее время заметно возмущение среди политических оппонентов президента. «Не исключено, что так пытаются успокоить общественность, мол, по итогам не обязательно будет заключен юридически обязывающий документ», – отметил политолог.

Однако, по его мнению, если президент Украины Владимир Зеленский настроен на разрешение конфликта на Донбассе, то безусловно какой-то документ подпишут. «Даже если он не будет иметь юридической силы, документ будет содержать политические обязательства, которые возьмет на себя Зеленский. Есть предположение, что он будет выполнять подписанный договор», – сказал Дяденко.

По его мнению, если будет достигнута какая-то договоренность, целесообразно, чтобы все стороны встречи подписали документ.

«Нет никакой проблемы в том, что Зеленский подпишет некий меморандум или документ. Вопрос в том, будет ли договор выполнять Российская Федерация, готов ли реально Путин пойти на урегулирование конфликта, а не делать вид, что "ихтамнет", – прокомментировал Михаил Дяденко.

В Свою очередь, политолог Владимир Воля акцентировал, что ни один саммит и международная встреча не имеют юридической, обязывающей силы. Таким образом, уточнил он, документы, появившиеся по их итогам, тоже не имеют юридически обязывающей силы.

Также, эксперт подчеркнул, что любой документ становится юридически обязывающим, если проходит ратификацию в парламенте. «Коммюнике – это просто сообщение о том, как прошло мероприятие, констатация позиций и договоренностей», – указал Воля.

По словам политолога Владимира Золотарева, что украинскому лидеру не стоит ввязываться в подписание какого-либо документа. Он аргументировал это тем, что западные партнеры Украины в «нормандском формате» будут настаивать на завершении конфликта на любых условиях, даже в ущерб украинским интересам. «Поэтому уместно поддерживать диалог на дипломатическом уровне, мол, победа уже в том, что встреча состоялась», – считает эксперт.

«Украине ни в коем случае нельзя подписывать никаких документов, поскольку все три стороны – Франция, Германия и РФ – заинтересованы в вариантах, которые ограничивают права Украины», – убежден Золотарев.

При этом, поделился эксперт, есть ощущение, что команда Украины хаотична, а четкой позиции и продуманных шагов в политике нет. Он считает, что главная угроза для Украины состоит в некомпетентности украинской команды, из-за чего в «нормандском формате» советники могут подсунуть абсолютно невыгодный для Украины документ.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет в Париже 9 декабря.