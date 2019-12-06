Ипотека под 3%: Переселенка рассказала, как подавала документы и какие условия программы

5 декабря завершилась подача заявок от желающих принять участие в программе «Ипотека под 3%». Заявки принимали только 3 дня (3-5 декабря), на сами кредиты до конца года выделяют 200 млн грн – по 100 на переселенцев и на участников АТО/ООС. Юлия Божко – журналистка из Донецка, которая сейчас живет в Киеве – тоже попыталась подать заявку, передают «Свои».

В очереди на подачу документов Юля была под номером 777. «Передо мной 371 человек. Ждать три часа, не меньше… Электронная очередь движется медленно – документы принимают всего два человека. Не помогает и то, что перед тем, как зайти, все стараются заполнить анкеты. Пишут, кто просто на стене, ловко приспособив листок, кто за столом. Близкие светят фонариком, так как в коридоре темно», – рассказывает переселенка.

Ажиотаж в фонде жилищного строительства начался с первого дня подачи документов. За один день по всей стране заявки на участие в льготной ипотеке подали 4 тыс. человек. «Все, кто стоял в очереди, понимал, что в программу попадут максимум 250 человек. Но никто не расходился, потому что неизвестно, когда еще будет открыт прием заявок. Таким, как я, кто спешит на работу, советовали не стоять в очереди, а заполнить заявление и анкеты, отсканировать их и отправить по электронной почте. Я так и сделала, хотя надежды на то, что попаду в программу ипотеки, мало», – продолжила Божко.

Предложение «Ипотеки под 3%» заманчивое – 21 кв. м на человека, плюс 10,5 кв. м на семью. «Я могла бы оплачивать 20 лет. Ипотека всего под 3% годовых, только 6% от стоимости надо внести сразу. При скромных подсчетах, мне нужно было бы платить до 8 тыс. грн в месяц. Сейчас столько же я плачу за съемное жилье – это деньги в никуда… Но чем ближе в очереди на кредит, тем больше сомнений», – рассказывает переселенка.

Дело в том, что по условиям льготного кредитования, в программе есть граничная стоимость квадратного метра – 24 235 грн в Киеве, 17 770 грн – для городов-спутников столицы в 15-километровой зоне и до 15 000 грн в городах, где проживают от 100 до 300 тыс. человек. Но квартир по такой стоимости практически нет.

Должно быть только завершенное строительство, определенная квадратура, семья должны внести 6% от базы кредита – а это от 4 до 6 тыс. долл.

Ограничения в льготной программе есть и по возрасту. Граждане, которым 59 лет, могут рассчитывать на ипотеку лишь на год. Для тех, кому 60 – кредит и вовсе не положен.

По словам директора ипотечного фонда в Киеве Николая Марчука, поданные анкеты будут выбирать по времени подачи. Так будет сформирован реестр. Дальше по документам проверят возможность оформления ипотеки. Не исключено, что многие будут отсеяны. «Выбирая жилье, людям нужно ориентироваться по цене – мы не сможем кредитовать объект выше заявленной стоимости. Также им нужно учитывать определенную жилую площадь», – прокомментировал Марчук.