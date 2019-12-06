RU
Все новости

Нацгвардия в зоне ООС при любых сценариях готова к выполнению задач, – Аваков

06.12.19 17:56

Одной из основных задач Национальной гвардии Украины (НГУ) на 2020 год является патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечения уверенности и стабильности для мирного населения. Об этом во время расширенного заседания Военного совета НГУ заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, Национальная гвардия, как военное формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Нацгвардия готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариях развития ситуации.

Также Аваков отметил, что приоритетом развития НГУ на 2020 год является мотивированные и подготовленные солдаты и офицеры, совершенствование боевых возможностей подразделений, а также постоянное улучшение их материально-технического оснащения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк