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Как всегда – маринуют: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 декабря

06.12.19 15:15
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Анна: «14:00. На выезд из Горловки – машин до блоков. На полиции и перед ней – никого. Движение слабое».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • «ОВ»: «12:15. Каргил. Общая очередь – в вначале моста»;
  • Татьяна: «14:00. На Каргиле в сторону Украины – машин 70- 80... до начала моста»;
  • Светлана: «14:10. Каргил в Украину – около 70 машин, пешая – сквозняком, из Украины – 60 авто»;
  • Руслан: «14:35. Каргил в сторону Донецка – как всегда, маринуют, ждем реверса после закрытия».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Ольга: «11:55. На Еленовке в Украину – 125 авто»;
  • «Р. Х.»: «12:00. Еленовка. Движение прежнее – 5-6 авто в 10-15 мин»;
  • Ольга: «12:15. На Елененовке в Донецк – 48 машин»;
  • «Р. Х.»: «13:20. На Еленовке в сторону Украины – 130-140 авто»;
  • «Р. Х.»: «14:05. Еленовка в сторону Украины – 130 авто + 5 льготы».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Виктор: «12:50. На Гнутово очередь – до указателя "Куликово". Пропускают медленно»;
  • Евгений: «13:20. Гнутово в Донецк – очень много стоят на посту ДНР»;
  • Игорь: «14:45. Октябрь, очень большая очередь в обе стороны. Движение очень медленно»;

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» очевидцы не сообщают.

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