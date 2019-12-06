Оборонный заказ: Военные получат досрочно отремонтированную бронетехнику

Государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», досрочно выполнило условия контракта по ремонту партии танков Т-72 и справилось с дополнительным государственным оборонным заказом. Об этом сообщил заместитель генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники Концерна Игорь Фоменко, сообщает пресс-служба госконцерна.

«Львовский бронетанковый завод досрочно справился с ремонтом партии танков Т-72 и в сроки, предусмотренные первоначальным контрактом, совершил ремонт еще 3 единиц такой бронетехники. Нынешний государственный оборонный заказ предприятием выполнен», – отметил Игорь Фоменко.

Уточняется, что Львовский бронетанковый завод может осуществлять текущий ремонт и восстановление танков Т-72, ​​бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРМ-1, инженерных машин разграждения ИМР-2 и бронированных машин разминирования БМР-1. Специалисты завода также осуществляют ремонт танковых двигателей, прицелов 1А-40 и комплектующих к танкам Т-72.

Напомним, что ГП «Львовский бронетанковый завод» является не только ремонтным предприятием, а и производственным. На заводе могут производить бронетранспортеры «Дозор-Б», а также полностью бронированную модернизированную пожарную машину ГПМ-54-01.