Мечтать не вредно: Как я участвовала в гонке за «Ипотеку под 3%» для переселенцев

Неделя была еще та. Переживания, бессонница, кратковременные тревожные сны, в которых я пытаюсь найти выход, решение…Такого стресса я давно не испытывала. Наверное, со второй половины 2014 года. Тогда, 5 лет назад, в июле мы с мужем и двухгодовалым сыном, а также карликовой таксой и сумкой вещей выехали из Донецка к друзьям на дачу в Курахово. Следующий стресс в конце августа – переезд к знакомым в Херсон. Там два месяца мытарств и очередной переезд… Уже в Киев. С тех пор жизнь более-менее стабильна. Но в начале каждого месяца, когда нужно рассчитываться с арендодателем за арендуемую квартиру, ненадолго накрывает тоска по родным четырем стенам, оставшимся в оккупации.

Все началось с того, что 2 декабря в одной из переселенческих групп на Facebook появилась информация – перепост с сайта «Держмолодьжитла» (Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству), о том, что «начинается прием заявлений о намерении получить льготный кредит на приобретение жилья от граждан – участников АТО / ООС, внутренне перемещенных лиц». Далее говорилось, что надо ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление, зарегистрироваться как кандидат на получение кредита. Старт приема заявок и анкет 3 декабря в 9:00.

Но всю эту информацию я уже не видела через пелену, которая заволокла мои глаза и мой разум. Я видела только – «прием заявок». Открыла электронку и написала письмо: я такая-то, работаю там-то, возраст и состав семьи такой-то. В графе «получатель» вбиваю веб-сайт (!) Держмолодьжитла. На что получаю: «Помилка. Не вдалося розпізнати адресу "https://www.molod-kredit.gov.ua/" у полі "Кому". Переконайтеся, що всі адреси введено правильно». Конечно, не правильно. Но до меня дошло только спустя 10 минут, как тогда казалось бесконечного вбивания букв и нажатия кнопки «Надіслати». И только потом меня осенило – а где же «собака» в электронном адресе? А после пришло понимание, что заявки и анкеты будут принимать… только завтра.

Заполнив все документы, выдохнув, стала заниматься домашними делами. Вечером решила перепроверить написанное. И выяснилось, что в документах нет подписи. Я же для себя изначально решила отправлять на электронный адрес, а не ехать в отделение «Держмолодьжитла». Понимала, что людей будет тьма (так на самом деле и оказалось – только за один день в Ипотечный центр Киева и Киевской области подали бумажные документы 500 переселенцев и АТОшников, а всего по стране – 2603). В голове зреет план: скинуть файлы на флешку, распечатать, подписать, сфотографировать и отправить 3 декабря ровно в 9:00. Но самое главное – распечатать. Бегу с флешкой в ближайший торговый центр, на часах – 20:55. Прибегаю и целую закрытую дверь. Закрыто с 21:00. Не успела на каких-то несколько минут.

Еще не время опускать руки: на семейном совете решено было, что рано утром муж отведет сына в школу и распечатает нужные файлы там.

3 декабря. В начале девятого все документы были уже на руках. Сообща заполнили, я расписалась на каждом документе, сфотографировала и стала ждать. Даже на Time.is сверила часы и ровно в 9:00 отправила на адрес «Держмолодьжитла» свою надежду на приобретение собственного жилья. Для верности через 5 минут продублировала письмо. И стала ждать.

А потом я узнала о закрытой группе в соцсети, которую создала моя землячка, известный в столице риелтор Елена Маленкова. «Мне в понедельник (накануне подачи документов) люди оборвали телефон. Было много однотипных вопросов, поэтому я решила создать группу, в которой можно ответить сразу всем», – объяснила Елена. И действительно, в группе посыпались вопросы: а где взять анкеты, как заполнить, а что писать, куда отправлять и где искать утвержденные списки.

Розовые очки упали, когда прочитала пост Маленковой, в котором она просила отписаться тех, кому пришло уведомление от «Держмолодьжитла». «Шановна Ганно Станіславівна, дякуємо за ваше звернення. Ваша заявка була надіслана до Держмолодьжитла і буде розглянута у встановленому порядку». Вот такое я должна была получить уведомление, но… не получила. Возможно, глюк в системе, а возможно, я не все документы прикрепила или сделала ошибку. Но теперь уже нечего колотиться: за то время, пока я мысленно въезжала в приобретенную квартиру и думала, кого же позвать на новоселье, сотни заявок завалили электронный ящик «Держмолодьжитла». Чуть меньше стояло в коридорах учреждения, желая воочию убедиться, что их документы приняли и поставили на них время. К слову, специалисты «Держмолодьжитла» фиксировали момент подписания заявления и анкет до секунды.

В аттракционе невиданной щедрости, по идее, который государство должно было начать с осени 2014 года, решили участвовать многие мои знакомые. И те, кто уже обзавелся собственным жильем, и те, кто перебивается с гривны на гривну. За шанс хватались все. Хотя и понимали, что на нашего брата-переселенца до конца года выделено всего лишь 100 миллионов гривен. Даже если распределить по миллиону, то с жильем будет 100 семей. По последним данным, озвученным Министерством социальной политики Украины, на 2 декабря 2019 года учтено 1 млн 427 тыс. 211 переселенцев из Донбасса и Крыма. Почему-то вспомнилась песня: «Наверно, в следующей жизни…». И слова директора Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Николая Марчука: если финансирование жилищных программ для переселенцев останется на прежнем уровне, то людям придется ждать от 20 до 40 лет. У меня нет столько времени. Я не хочу жить в ожидании, как и большинство моих земляков. Шестой год мы в подвешенном состоянии без кола и без двора.

Ночь на 6 декабря – день опубликования списков счастливчиков – прошла в тревоге и переживании. Мне снилось, что я с выпученными глазами и языком на плече бегаю по Киеву и ищу, кто сможет выступить моим поручителем под ипотеку. Я хоть и работаю официально, исправно плачу все налоги, но, к сожалению, моей зарплаты не хватает для «погашения тела кредита и процентов, и чтобы еще осталось по минимальной зарплате на каждого члена семьи» (как того требует госпрограмма). Есть еще гонорары, есть еще бизнес мужа, который только начали развивать. В общем, сказка о льготном приобретении собственного, пусть даже и однокомнатного, теремка, для моей семьи на этом закончилась. К сожалению, без хэппи-энда. Возможно, в следующем году у меня будут новые розовые очки и новый шанс на покупку льготного жилья.

P.S. В течение недели автор не выпил ни грамма спиртного и успокоительного, но нервы потрепала себе изрядно.