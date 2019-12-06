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Если ЕС не защитит Украину от российской агрессии, то это станет проблемой всей Европы, – Туск

06.12.19 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Если Европейский Союз будет не в состоянии защитить Украину от агрессии России, то это станет проблемой всей Европы. Об этом заявил бывший председатель Европейского совета Дональд Туск в интервью британскому изданию «The Guardian».

«Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом», – убежден Туск.

Он также выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон будет последователен в этом вопросе. «Я надеюсь, что Эммануэль Макрон также будет очень последовательным в этом», – отметил он.

Напомним, что встреча глав государств в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря.

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