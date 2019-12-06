В «Л-ДНР» со следующего года запретят принимать на «военную службу» лиц старше 45 лет

На неподконтрольном украинским властям Донбассе в следующем году хотят изменить порядок прохождения «военной службы», в частности, будет изменен предельный возраст пребывания «личного состава» на службе. Об этом сегодня, 6 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня боевой готовности частей и подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Аремейского корпуса Вооруженных сил российской Федерации», – сообщил Праута.

В частности, по данным ГУР, со следующего года будет изменен порядок прохождения «военной службы» в части, касающейся предельного возраста пребывания «личного состава на службе».

Так, «командирам» соединений и частей предписано в марте 2020 года разорвать контракты с военнослужащими 50-55 лет, в зависимости от занимаемых ими «должностей». Также, «военным комиссариатам» на непоконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях доведено распоряжение о запрещении принятия на «военную службу» лиц старше 45 лет.

«В то же время с целью создания подготовленного резерва для пополнения рядов оккупационных войск российская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе т. н. "военно-патриотического и физического воспитания" молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской "Юнармии"», – отметил Праута.