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Была создана «ДНР»: Переселенка из Донецка судится с СБУ и правительством из-за их бездействия в 2014 году

06.12.19 18:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Переселенка из Донецка подала в суд Киева иск против Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины, указывая, что из-за их бездействия в 2014 году была создана «ДНР» и начались военные действия, что заставило ее покинуть родной город. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск гражданки Украины, которая имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), к Кабинету Министров Украины и Службе безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Истица просит суд признать противоправной бездеятельность правительства и СБУ, из-за которой в марте-апреле 2014 года в отдельных районах Донецкой области была образована самопровозглашенная «Донецкая народная республика» и начаты боевые действия.

Поэтому, отмечает переселенка, она вынуждена была оставить город Донецк и получить статус внутренне перемещенного лица.

«Среди других требований иска – взыскать в пользу истицы с КМУ и СБУ за счет бюджетных ассигнований материальный и моральный ущерб в общем размере более 6 млн. грн», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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