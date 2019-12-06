Участвовал в захвате здания СБУ: На Луганщине будут судить «командира» батальона «Леший»

На Луганщине будут судить заочно «командира» батальона «Леший», который участвовал в захвате здания областного Управления СБУ. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что главаря батальона «Леший» обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины.

По материалам следствия, уроженец Запорожской области в апреле 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) и возглавил бандформирование, участники которого участвовали в захвате админздания Управления СБУ в Луганской области.

«Позже подразделение "Леший" вошло в состав "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" с местом дислокации в помещении бывшего Луганского института МВД им. Э. Дидоренко. Указанное лицо привлекалось к так называемой "Дебальцевской операции"», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, сейчас участник НВФ продолжает возглавлять одно из боевых подразделений «ЛНР» и участвует в вооруженном сопротивлении силам ООС на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Санкция инкриминируемых злоумышленнику статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.