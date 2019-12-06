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Албания будет председательствовать в ОБСЕ в 2020 году

06.12.19 17:16

Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе принял решение о председательстве в организации в 2021 и 2022 годах. Об этом говорится в решении совета, принятом 5 декабря, сообщает «Европейская правда».

«Совет министров постановил, что Швеция будет выполнять функции председателя ОБСЕ в 2021 году; постановляет, что Польша будет выполнять функции председателя ОБСЕ в 2022 году», – говорится в решении.

В 2020 году главной в ОБСЕ будет Албания.

Накануне исполняющий обязанности главы МИД Албании Гент Чакай заявил, что его страна во время своего председательства останется преданной политическим приоритетам предыдущего председательства.

Как известно, Словакия среди наивысших приоритетов своего председательства назвала украинский вопрос.

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