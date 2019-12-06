Установили памятный знак: В Славянске создадут площадь в честь защитников Украины (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 6 декабря, установили памятный знак – камень на месте будущего памятника в честь погибших героев АТО. Мероприятие приурочили ко Дню Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Право открыть памятник предоставили инициаторам его создания – родным погибших бойцов. Провел молебен по погибшим воинам и освятил памятник настоятель храма Святого Апостола Андрея Первозванного Украинской автокефальной православной церкви отец Савва. Всех погибших на Донбассе защитников государственного суверенитета и территориальной целостности Украины почтили минутой молчания. По завершению мероприятия присутствующие возложили цветы к памятному знаку.

Камень установлен на пустующей площадке в районе перекрестка улиц Центральная и Банковская (в близости сквера «Мрія»).

Как рассказал «Донецким новостям» заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный, территорию возле будущего памятника благоустроят, и вскоре здесь появится небольшая площадь в честь защитников Украины.

«К городским властям обратились общественная организация участников АТО, родители и родные погибших бойцов и представители нескольких общественных организаций с предложением создать памятник погибшим бойцам, которые проживали в нашем городе. Довольно долго решался вопрос – где. Рассматривались разные варианты, но участники АТО предложили именно эту площадку. По данной площадке шли судебные споры, когда они разрешились, то и решился вопрос о месте установки памятника. Здесь планируется создание небольшой площади. Рабочее название – Площа захисників України. Оно еще, конечно, будет обсуждаться», – говорит заместитель городского головы.

Уже в начале года власти планируют объявить конкурс на лучший эскизный проект памятника воинам АТО. «Сегодня установили камень. В финансировании поучаствовали неравнодушные люди, это не бюджетные средства. Параллельно решаются земельные вопросы и утрясаются формальности. После решения всех вопросов будет объявлен конкурс, который будет проводить областной департамент культуры. Так прописано у нас в законодательстве, именно по памятникам конкурсы проводятся у нас департаментами областных администраций», – заключил Подлесный.