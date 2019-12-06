Арахамия: «Стена» на Донбассе – это метафора и худший сценарий

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что заявление помощника президента Андрея Ермака о строительстве «стены» на Донбассе было метафорой. Об этом он сказал в кулуарах парламента, сообщают «Факты».

«Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8-10, но их комбинации за сотню переваливают», – отметил глава фракции.

По его словам, сегодня главы фракций встречались с помощником президента Андреем Ермаком и главой МИД Вадимом Пристайко для обсуждения базовых сценариев по Донбассу.

Напомним, что помощник президента Украины Андрей Ермак вчера, 5 декабря, на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой» заявил что у президента Зеленского готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.