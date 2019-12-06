Конфликт на Донбассе является агрессией РФ и НВФ, – результаты опроса

Большинство украинцев определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных незаконных вооруженных формирований. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения»*, которые сегодня, 6 декабря, были представлены в Киеве.

Всего так считают 45% участников исследования. Такое мнение наиболее распространено на западе (64%) и в центре (54%) Украины, но менее популярно на востоке (24%) и на юге (22%) страны.

Значительно меньшую поддержку получили другие точки зрения, такие как:

«внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия» (17%);

«война России с Западом на территории Украины» (13%);

«чисто внутренний гражданский конфликт в Украине »(12%).

В то же время значительная часть населения юга (22%) и востока (21%) рассматривают этот конфликт как «чисто внутренний гражданский конфликт в Украине».

* Социологический опрос «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения» проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса). В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.