Движение очень медленное: Очевидцы показали очереди на контрольно-пропускных пунктах «ДНР» (Фото)

Сегодня, 6 декабря, на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие автомобильные очереди. Об этом в течение дня сообщали очевидцы в соцсетях.

После 14:00 на «республиканском» КПП «Еленовка» (дорожный коридор на Мариуполь через КПВВ «Новотроицкое») в сторону подконтрольной Украине территории очередь составляла 135 автомобилей. Через КПП пропускали по 5-6 авто в 10-15 минут.

Один из очевидцев продемонстрировал ситуацию на данном пункте пропуска:

Фото: соцсети

Также очевидцы отмечали низкую пропускную способность на КПП «Октябрь» (дорожный коридор на Мариуполь через КПВВ «Гнутово»). «"Октябрь". Очень большая очередь в обе стороны. Движение очень медленное», – отмечал дончанин Игорь, находясь в очереди в 14:45.

Люди также делились фотографиями ситуации на КПП «Октябрь»:

Фото: соцсети