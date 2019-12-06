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Движение очень медленное: Очевидцы показали очереди на контрольно-пропускных пунктах «ДНР» (Фото)

06.12.19 16:56
Очередь на КПП «Октябрь» («ДНР» ) / Фото: соцсети
Очередь на КПП «Октябрь» («ДНР» ) / Фото: соцсети

Сегодня, 6 декабря, на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие автомобильные очереди. Об этом в течение дня сообщали очевидцы в соцсетях.

После 14:00 на «республиканском» КПП «Еленовка» (дорожный коридор на Мариуполь через КПВВ «Новотроицкое») в сторону подконтрольной Украине территории очередь составляла 135 автомобилей. Через КПП пропускали по 5-6 авто в 10-15 минут.

Один из очевидцев продемонстрировал ситуацию на данном пункте пропуска:

Фото: соцсети

Также очевидцы отмечали низкую пропускную способность на КПП «Октябрь» (дорожный коридор на Мариуполь через КПВВ «Гнутово»). «"Октябрь". Очень большая очередь в обе стороны. Движение очень медленное», – отмечал дончанин Игорь, находясь в очереди в 14:45.

Люди также делились фотографиями ситуации на КПП «Октябрь»:

Фото: соцсети
Фото: соцсети

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