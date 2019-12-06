Сейчас разрабатывается механизм голосования для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на выборах на Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что переселенцам предложат механизм дистанционного голосования. «Одна из позиций, о которой мы говорим – это дать голосовать на местных выборах в этих отдельных районах (ОРДЛО, – ред.) переселенцам. В частности, с помощью механизма дистанционного голосования», – заявил парламентарий.

Напомним, что помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House прокомментировал возможность проведения местных выборов 31 октября 2020 года по всей территории Украины.