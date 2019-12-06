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Переселенцам предложат механизм дистанционного голосования

06.12.19 18:17
Фото: пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу»
Фото: пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу»

Сейчас разрабатывается механизм голосования для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на выборах на Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что переселенцам предложат механизм дистанционного голосования. «Одна из позиций, о которой мы говорим – это дать голосовать на местных выборах в этих отдельных районах (ОРДЛО, – ред.) переселенцам. В частности, с помощью механизма дистанционного голосования», – заявил парламентарий.

Напомним, что помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House прокомментировал возможность проведения местных выборов 31 октября 2020 года по всей территории Украины.

Переселенцу

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