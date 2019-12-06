Какие цели преследовали стороны конфликта на Донбассе, – результаты опроса

30 % украинцев считают, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение украинского государства и включение его в сферу российского влияния. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения»*, которые сегодня, 6 декабря, были представлены в Киеве.

При этом на западе и в центре такое мнение разделяют больше (41% и 35% соответственно), но на юге и востоке – 20% и 17% соответственно.

Еще 18% граждан считают, что вторжение РФ на Донбасс было осуществлено с целью присоединить к РФ южные и восточные области Украины.

И только 9% граждан верят, что целью вторжения была защита русскоязычных граждан (однако если на западе так думают лишь 3% граждан, то на востоке – 22%).

Следует отметить, что значительная часть опрошенных, особенно на юге (35%) и востоке (30%) не смогла дать определенного ответа на этот вопрос.

Для большинства украинцев цель украинского сопротивления российской агрессии заключается в том, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах (39%) и защитить государственную независимость и право украинского народа самим определять собственное будущее (31%).

Важно, что 21% граждан не определились с ответом на этот вопрос: на юге – 30%, центре – 24,5%, а на востоке – 23%. Значительно более определенными являются мнения на западе, где не смогли дать определенный ответ только 9,5%.

Наибольшая доля украинцев считают, что целью борьбы незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе является просто зарабатывание денег, которые Россия платит участникам боевых действий (29%).

Остальные возможные мотивации были выбраны гораздо меньше:

«объединение с Россией» – 17%;

«стремление к перераспределению собственности в свою пользу» – 11%;

«сопротивление навязыванию украинской идентичности русскоязычному населению» – 9,5%,

«защита местного населения от угрозы уничтожения со стороны "бандеровцев"» – 9%,

реставрация форм жизни советских времен – 3%.

Не смогли дать определенного ответа 21% опрошенных.

* Социологический опрос «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения» проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса). В результате полевого этапа была собрана 2 041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.