Программа усиленных возможностей НАТО: В 2020 году Украина намерена присоединиться

Задача Министерства иностранных дел Украины на следующий год – обеспечить присоединение страны к Программе усиленных возможностей НАТО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью «Интерфакс – Украина» .

«Наше задача на ближайшую перспективу – обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, что нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (происходил 4-5 сентября 2014, – ред.), который проходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и когда было решено главами государств и правительств стран Альянса (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решен, но когда – это будет следующий шаг. Мы бы хотели, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году», – сказал Божок.

В тоже время, подчеркнул замминистра, тактическая задача МИД – обеспечить принятие министрами иностранных дел стран-членов НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в развитие решения саммита НАТО в Бухаресте (2008 года).

Божок также сказал, что Программа расширенных возможностей НАТО – это «параллельный трек» и нет прямой привязки этой программы к ПДЧ.

Напомним, что сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед военными Объединенных сил на Донбассе, заявил, что власти сделают все, чтобы воплотить в жизнь изменения для ВСУ, на деле приблизившись к стандартам НАТО.