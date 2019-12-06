RU
Все новости

Программа усиленных возможностей НАТО: В 2020 году Украина намерена присоединиться

06.12.19 18:49

Задача Министерства иностранных дел Украины на следующий год – обеспечить присоединение страны к Программе усиленных возможностей НАТО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью «Интерфакс – Украина».

«Наше задача на ближайшую перспективу обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, что нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (происходил 4-5 сентября 2014, ред.), который проходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и когда было решено главами государств и правительств стран Альянса (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решен, но когда это будет следующий шаг. Мы бы хотели, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году», сказал Божок.

В тоже время, подчеркнул замминистра, тактическая задача МИД обеспечить принятие министрами иностранных дел стран-членов НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в развитие решения саммита НАТО в Бухаресте (2008 года).

Божок также сказал, что Программа расширенных возможностей НАТО это «параллельный трек» и нет прямой привязки этой программы к ПДЧ.

Напомним, что сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед военными Объединенных сил на Донбассе, заявил, что власти сделают все, чтобы воплотить в жизнь изменения для ВСУ, на деле приблизившись к стандартам НАТО.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк