В ОБСЕ заявили о необходимости «восстановления мостов» с Россией

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради «восстановления мостов» между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. Об этом он сказал сегодня, 6 декбаря, во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, сообщает «Европейская правда».

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила, в том числе, и ОБСЕ. «Это развитие демонстрирует одну вещь – мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей», – сказал Гремингер.

«Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом», – заявил он.

Генсек выразил надежду, что саммит «Нормандской четверки» на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

Напомним, что новый глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил о предоставлении Украине всей необходимой поддержки перед саммитом «Нормандской четверки». По его мнению, санкции в отношении России надо сохранить, пока не будет прогресса на Донбассе.