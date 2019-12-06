Жилье под 3% для ветеранов и ВПЛ: Поступило более 9,6 тыс. заявлений

Вчера, 5 декабря, в 18:00 в Украине завершился приема документов от желающих принять участие в программе жилищного кредитования для участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Поступило более 9,6 тыс. заявлений, болше всего – в Киеве. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«По расчетным данным "Держмолодьжитло", в течение трех дней, отведенных на прием заявлений, согласно порядку реализации жилищной программы, региональными управлениями "Держмолодьжитла" принято более 9600 заявлений на получение кредита. Больше всего желающих получить кредит с 3% годовых на 20 лет оказалось в Киеве (более 3 500 заявлений)», – говорится в сообщении.

В целом по стране, отметили в ведомстве, от участников АТО/ООС поступило более 3 100 заявлений, от внутренне перемещенных лиц – более 6 500.

Как уточняется, обработка полученной информации и внесение данных об участниках программы в реестр, который размещен в открытом доступе на сайтах региональных управлений «Держмолодьжитла», продлится до следующей недели.

«Средства на программу нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения и до конца года нужно их использовать. Поэтому и пришлось выделить на процедуру подачи электронных заявлений всего 3 дня. Впереди у заявителей сбор необходимых документов. Количество поданных заявлений свидетельствует о том, что подобные программы пользуются спросом, мы на верном пути. Заинтересованность людей доказана, а следовательно получен аргумент, который нам понадобится в лоббировании продолжения льготной программы в следующем году и выделения под нее средств», – рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет.

Убеждены в необходимости продолжения такой программы и в управлении «Держмолодьжитло».

«Надеюсь, что на основе анализа результатов реализации пилотного проекта государственная власть сохранит эту программу в 2020 году. Проанализировав первый этап ее реализации, совместно с Минрегионом и Минветеранов мы должны начать поиск источников финансирования программы на следующий год и дать единственно правильный ответ на запрос сотен тысяч украинцев, нуждающихся в собственном жилье», – отметил председатель правления «Держмолодьжитло» Сергей Комнатный.

В Минветеранов напомнили, что в этом году на программу льготного кредитования предусмотрено 200 млн. грн, по 100 млн. и ветеранам, и ВПЛ.

«Правительство утвердило Программу использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения АТО/ООС на приобретение жилья только 27 ноября, и вот всего за неделю удалось преодолеть большую часть пути, чтобы уже в этом году люди получили возможность въехать в свои дома», – говорится в сообщении.