Глава СБУ обсудил с делегацией США позиции на встрече в «Нормандском формате»

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов обсудил с чиновниками из США ход подготовки к встрече в «Нормандском формате». Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

Во встрече приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и временно поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор.

Стороны обменялись мнениями о встрече в «Нормандском формате», которая состоится в следующий понедельник, 9 декабря, в Париже.

«Украинская сторона активно готовится к встрече в "Нормандском формате" Мы имеем четкую позицию для переговоров», – подчеркнул Иван Баканов.

Участники встречи также обсудили вопросы реализации запланированной реформы Службы безопасности Украины.