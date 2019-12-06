Двусторонняя встреча: Эксперт рассказал, смогут ли договориться Зеленский и Путин

Двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным состоится 9 декабря на полях саммита «нормандской четверки». Военный эксперт Олег Жданов скептически оценил перспективы нормандского саммита, поскольку позиции Российской Федерации и Украины не имеют точек соприкосновения, передает «Слово і Діло» («Слово и Дело»).

Однако, акцентировал военный эксперт, у России сейчас не самая сильная позиция, поэтому если Зеленский правильно воспользуется ситуацией, то мы сможем диктовать и повестку дня, и формат встречи. Главное, отметил эксперт, – продемонстрировать политическую волю.

Олег Жданов не исключил, что у президента Украины есть шансы договориться с российским лидером. «Зеленский и Путин будут меряться возможностями между собой. Все зависит от того, у кого какая база данных скрыта в кармане, грубо говоря. Ситуация двусмысленная: или перессорятся и разойдутся, или смогут договориться. Результат зависит от того, кто какие аргументы "выложит на стол"», – прокомментировал Жданов.

По его мнению, благодаря заокеанским партнерам у Зеленского есть серьезные аргументы, в том числе, «компроматы». «В политике все средства хороши. Тем более встреча будет тет-а-тет», – добавил Жданов.

Кроме того, указал эксперт, есть политические аргументы. Также он обратил внимание, что Украина уже официально говорит, что войска РФ находятся на нашей территории. Мир понимает, что Зеленский может официально объявить Россию стороной конфликта.

«Это совсем другие механизмы, другое отношение к РФ. Удар по российской экономике может быть очень сильным. Югославию давили всем миром, и НАТО приняло участие в урегулировании конфликта. Если мы сейчас объявим, что у нас вооруженный конфликт с Россией, то Европа первой начнет тушить пожар», – пояснил Олег Жданов.

При этом эксперт подчеркнул, что пока остается неизвестным, что представит Владимир Путин, какой у него «пакет». «Будут соревноваться, а по итогам станет ясно, у кого возможностей больше», – резюмировал военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.