Украинцы позитивно отнеслись к разведению сил на Донбассе, – результаты опроса

Отношение граждан к разведению военных сил на Донбассе скорее положительное (60% положительных оценок против 27% отрицательных, остальные не определились). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения»*, которые сегодня, 6 декабря, были представлены в Киеве.

Однако при этом наблюдаются существенные региональные различия – если на юге и востоке 74-79% граждан положительно оценивают такой шаг, то в центре Украины таких 53%, а на западе – 47%.

Кроме того, отношение украинцев к возможности введения миротворческих сил на территории временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса по-прежнему преимущественно положительное (59%). Наименее благосклонно относятся к этому на востоке (47% поддерживают такое решение), наиболее благосклонно – на западе (70%) и в южном регионе (64%).

* Социологический опрос «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения» проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса). В результате полевого этапа была собрана 2 041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.